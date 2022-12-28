انت الان تتابع خبر سهما "أبل" و"تسلا" يهبطان في ظل مخاوف المستثمرين في الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأمس انخفض سهم شركة "تسلا" بنسبة 11.41% إلى 109.10 دولار، وبذلك يكون السهم قد تراجع بنسبة 73% من مستوى الذروة الذي سجله السهم في نوفمبر 2021.

فيما تراجع سهم شركة "أبل" بنسبة 1.39% إلى 130.03 دولار، ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ يونيو 2021.



وتكافح الشركتان للحفاظ على الإنتاج في الصين في ظل سياسة الحكومة الصينية "بعدم التسامح" مع COVID-19 وعمليات الإغلاق لمدة أسبوع. ومع بدء رفع العديد من القيود في الصين تواجه الشركتان أيضا أزمة موظفين.

ومن المتوقع أن يتوخى المستثمرون الحذر وأن يمتنعوا عن الاستثمارات الكبيرة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم وتباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة أوكرانيا.