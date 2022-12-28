انت الان تتابع خبر صلاح الدين.. انطلاق حملة واسعة لرصد المخالفات المرورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365: "تنفيذاً لتوجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، قامت مفارزنا في صلاح صباح بحملة موسعة لرصد ومحاسبة سائقي المركبات المخالفين لقواعد وانظمة وقانون المرور ومنها مخالفة السير عكس الاتجاه وخصوصاً في المنطقة الواقعة مقابل جامعة تكريت".وبحسب البيان، أكد مدير مرور محافظة صلاح الدين بحسب البيان أن "السير عكس الاتجاه هي من أخطر واشد المخالفات التي يرتكبها السائق"، مشدداً على "جميع الضباط والمنتسبين في سيطرات مداخل ومخارج المحافظة والسيطرات الداخلية على محاسبة مرتكبي هذه المخالفة الخطرة والحد منها".