شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. مانشستر يونايتد يخطط للإنسحاب من صفقة جواو فيليكس! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد أصبح يفكر ببشكل جادي فى الإنسحاب من صفقة النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب نادي أتليتكو مدريد، يأتي ذلك فى ظل مغالاة الفريق الإسباني فى طلباته المادية من أجل رحيل فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن نادي أتليتكو مدريد طلب الحصول على 8 مليون جنيه إسترليني من أجل إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر فقط، الأمر الذي أثار إستياء جماهير الشياطين الحمر، والتى تري أن المبلغ المطلوب مقارنة بالفترة الزمنية لإعارة اللاعب كبيرة للغاية، خاصة أن الفريق لا يضمن مدي سرعة إنسجام اللاعب.



شرط وحيد يقرب فيليكس إلى اليونايتد

وأكدت بعض المصادر أن اليونايتد لن يتحرك أي خطوة آخري للأمام فى ظل مغالاة الجانب الإسباني فى الصفقة بهذا الشكل، مؤكدة أن الشرط الوحيد تقليل قيمة المبالغ المالية المطلوبة لنصف القيمة المطلوبة على الأقل، بجانب تحنل الراتب الشهري الذي يتقاضاه اللاعب خلال فترة الإعارة.



أتليتكو مدريد ينظر للعروض الآخري

فى الجانب المقابل، يري مسئولي أتليتكو مدريد أن إمكانيات اللاعب الفنية قد تتيح لهم الحصول على هذا المبلغ المالي المطلوب، ومن ثم يفضل مسئولي الفريق الإنتظار لم ستسفر عنه الساعات القادمة، فى ظل إهتمام أكثر من ناد آخري بالتعاقد مع النجم البرتغالي فى المريكاتو الشتوي.