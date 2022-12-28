شكرا لقرائتكم خبر عن تألق كيبا أمام بورنموث يلقي بظلاله على مسيرة ميندي مع تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تألق الحارس الإسباني كيبا فى مباراة الأمس أمام بورنموث، ومحافظته على نظافته شباكه للمباراة الرابعة له فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم قد يلقي بظلاله على مسيرة الحارس السنغالي أدوارد ميندي، والذي لم يصبح الخيار المفضل للمدرب الإنجليزي جراهام بوتر.

وأضافت التقارير أن ميندي أصبح على هوية الرحيل عن تشيلسي بسبب تذبذب مستواه، الشئ الذي ظهر واضحًا فى مباريات الفريق هذا الموسم، بجانب مشاركة الحارس رفقة منتخب أسود التيرانجا فى كأس العالم وإستقباله العديد من الأهداف، مما يهدد مسيرته بشكل كبير مع "البلوز" .



تشيلسي يسعي للتخلص من ميندي

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن مسئولي تشيلسي قد لا يمانعون رحيل ميندي عن الفريق فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن اللاعب يكبد خزانة الفريق أموالًا باهظة بجانب ثقة الفريق الكبيرة التى أصبحت متولدة فى الحارس الإسباني الصغير كيبا، والذي تمكن من إستغلال الفرصة بشكل مناسب.



ميلان يرصد التعاقد مع ميندي

وفى سياق متصل، افادت بعض المصادر الآخري رغبة نادي ميلان القوية فى إتمام تعاقده مع ميندي فى الفترة المقبل، بشرط أن يوافق اللاعب على تخفيض راتبه الذي يتقاضاه مع الفريق، من أجل التواجد فى صفوف الروسونيري، ويحظي بالمشاركة الأساسية مع الفريق.