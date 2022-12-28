انت الان تتابع خبر اختفت قبل 30 عاما.. الزهرة ذات الرائحة الكريهة تعود للغابات الصينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والزهرة الطفيلية هي زهرة دون أوراق أو جذور أو أغصان، وتنبعث منها رائحة كريهة بعد التفتح الكامل.

يذكر أن الزهور الطفيلية هي إحدى النباتات المميزة والنموذجية للغابات الاستوائية المطيرة في جنوب شرق آسيا.



ونظرًا لأنها تنبت بشكل طفيلي على جذور كروم تتراستيجما، فإن الزهور الطفيلية تكون مخفية في التربة معظم الوقت ويصعب العثور عليها إلا حينما تتراكم العناصر الغذائية بما يكفي للتكاثر.