شكرا لقرائتكم خبر عن "صابر والتأشيرة المضروبة".. حكاية شاب أنقذته المحكمة من السجن.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "صابر.. والتأشيرة المضروبة"، استعرض خلاله حكاية شاب ثلاثينى سافر إلى إحدى الدولة العربية واستقر بها 3 سنوات بـ"تأشيرة مضروبة" دون أن يدرى، وبعد عودته بعدة أشهر قرر السفر لإحدى دول الخليج بأخرى سليمة، ولكن سلطات المطار تكتشف التزوير وتحيله للمحاكمة، فصدر حكم من محكمة أول درجة بحبسه 6 شهور وكفالة 2000 جنيه، طبقا للاتهامات الموجه له وفقا لمحضر الضبط بحيازة الجواز المزور وإستعماله، وإقراره بالعلم بتزويره، وفى الاستئناف تقرر المحكمة انقضاء الدعوى بالتقادم لمرور 3 سنوات، وإليكم التفاصيل كاملة:

"صابر.. والتأشيرة المضروبة".. شاب ثلاثينى يسافر دولة عربية ويستقر 3 سنوات بـ"تأشيرة مضروبة".. وبعد عودته يقرر السفر لإحدى دول الخليج بأخرى سليمة.. سلطات المطار تكتشف التزوير وتحيله للمحاكمة.. و"الاستئناف" تقرر انقضاء الدعوى بالتقادم



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