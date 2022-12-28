شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى موقف بوسكيتس مع برشلونة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بوسكيتس أصبح يفكر بشكل جادي فى الإستمرار داخل أروقة برشلونة فى الموسم المقبل، والموافقة على عرض الفريق الكتالوني بتجديد تعاقده مع الفريق، خاصة أن اللاعب كان ينتظر مجاورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الدوري الأمريكي.

وأقترب ليونيل ميسي من التجديد بشكل كبير مع الفريق الباريسي خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يدفع بوسكيتس للعدول عن موقفه، فى الوقت الذي لن يضم الدوري الأمريكي كم النجوم الذي يحتويه الدوري الإسباني فى الفترة الحالية.

وأفادت التقارير أن الجهاز الفني للفريق بقيادة تشافي سيحسم جميع الأمور المتعلقة بشأن تجديد اللاعب لتعاقده مع البلوجرانا، خاصة أنه سبق له وأن جواره داخل صفوف البرسا، الشئ الذي قد يجعله يتمكن من إقتناعه بالرحيل.



تشافي يطالب بوسكيتس بتجنب غلطته!

وطالب تشافي من بوسكيتس تجنب الوقوع فى غلطته السابقة مع الفريق حينما ترك الفريق وتوجه إلى السد القطري، خاصة أن هذه الخطوة لم تكن موفقة فى تاريخ المدرب، الشئ الذي جعله يندم على عدم ختام مسيرته فى برشلونة كلاعب.