انت الان تتابع خبر أول مركبة فضائية لكوريا الجنوبية "دانوري" تدخل مدار القمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر معهد الطيران والفضاء الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن المركبة "دانوري" دخلت مدار القمر أخيرا، وتدور حاليا حول القمر، حسب وكالة يونهاب للأنباء.

وتم تحقيق ذلك بعد 3 جولات من مناورات الإدراج في المدار القمري منذ المرة الأولى التي أجريت في 17 كانون الأول الجاري.



ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام 6 أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستغرق عامًا، وتبدأ في كانون الثاني المقبل.

كما سيحدد المسبار مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.