انت الان تتابع خبر كربلاء.. اعتقال 22 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا المتمثلة بقسم شؤون الإقامة تمكنت من القاء القبض على 22 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في محافظة كربلاء".

وأكدت المديرية "استمرارها بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة"، داعية جميع المواطنين الى "تقديم المعلومة والابلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".

