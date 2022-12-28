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كربلاء.. اعتقال 22 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا المتمثلة بقسم شؤون الإقامة تمكنت من القاء القبض على 22 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في محافظة كربلاء".

وأكدت المديرية "استمرارها بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة"، داعية جميع المواطنين الى "تقديم المعلومة والابلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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