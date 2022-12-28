انت الان تتابع خبر لالتقاط "سيلفي".. "حافية القدمين" تجتاح مسرح كاظم الساهر (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة وهي تصعد إلى المسرح وتتجه نحو "القيصر"، خلال حفله الذي أحياه مساء الجمعة في دبي، على مسرح "دبي أوبرا"، وسط حضور جماهيري كبير.

ولم تكتف المعجبة بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول، الأمر الذي أثار استياء الفنان العراقي.

