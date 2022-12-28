انت الان تتابع خبر أمريكا تواصل حربها ضد "التيك توك".. حظر من أعضاء البرلمان وموظفيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة عن مسؤول إداري كبير بمجلس النواب الأميركي قوله إن "تطبيق تيك توك عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان السناتور الجمهوري ماركو روبيو عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك"، مما يزيد الضغط على شركة بايت دانس المالكة للتطبيق، وسط مخاوف أميركية من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأميركيين واستنكار لما يقدَم من خلاله من محتوى.



حيث قال مكتب روبيو في بيان صحفي، إن التشريع سيحظر جميع المعاملات من جانب أي شركة تواصل اجتماعي في الصين وروسيا أو تخضع لنفوذهما. ويرعى النائبان الجمهوري مايك جالاجر والديمقراطي راجا كريشنامورثي تشريعاً مماثلاً في مجلس النواب.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم "تيك توك" في بيان: "من المثير للقلق أنه بدلاً من تشجيع الإدارة على استكمال مراجعتها ذات الصلة بالأمن القومي لتيك توك، قرر بعض أعضاء الكونغرس الضغط من أجل حظر مدفوع سياسياً لن يعود بالنفع على تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة"، مضيفاً أن الشركة ستواصل إطلاع أعضاء الكونغرس على الخطط "التي تمضي بشكل جيد" من أجل "تعزيز تأمين منصتنا في الولايات المتحدة".



يأتي مشروع القانون مع تزايد التدقيق بشأن "تيك توك" في واشنطن في الأسابيع الماضية، بعد محاولة فاشلة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لحظر تطبيق نشر مقاطع الفيديو.

من جانبه، فقد حاول ترامب في 2020 منع المستخدمين الجدد من تحميل "تيك توك"، فضلاً عن حظر معاملات أخرى كان من شأنها أن تعرقل فعلياً استخدام التطبيق في الولايات المتحدة، إلا أنه خسر سلسلة من المعارك القضائية بشأن الإجراء.