انت الان تتابع خبر روسيا: إمداد الناتو لأوكرانيا اسلحة رقمية يهدد العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سيرومولوتوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "من الضروري أن نفهم بوضوح أن التهديدات التي تشكلها أوكرانيا في مجال المعلومات ذات طبيعة عالمية".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أنه "في الواقع، يقوم الناتو الآن بتوزيع للأسلحة الرقمية بدون مراقبة عبر هذا البلد (أوكرانيا)".



وحذر سيرومولوتوف من أن "هذا (التصرف) محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها لجميع أعضاء المجتمع الدولي"، مضيفا أنه "إذا كانت روسيا اليوم هي الهدف فغدا أي دولة أخرى معارضة لواشنطن يمكن أن تكون في مكاننا".

وفي وقت سابق قال الدبلوماسي الروسي، إن عدد الهجمات الإلكترونية ضد المراكز المعلوماتية الروسية زاد بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الهجمات مصدرها بشكل رئيسي من بلدان أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي.

