شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش ملف التعاونيات في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا صالون نقاشي ، بعنوان " التعاونيات في مصر.. الواقع والتحديات والفرص"، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددًا من المحاور ، أبرزها الدور الواجب على التعاونيات في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية ، و أبرز المشكلات التي تواجه عمل هذا القطاع، إضافة إلي محور تشجيع وتنمية عمل التعاونيات .

يدير الصالون، مصطفى كُريم عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ويشارك في الصالون كلا من؛ المهندس عصام بدوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، ود.شريف فياض عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ود.محمد سالم باحث في دراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.