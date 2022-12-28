انت الان تتابع خبر توجيه حكومي يخص ظاهرة التسول في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، بمكافحة ظاهرة التسول في المحافظة، كاشفاً عن قدوم الكثير منهم من محافظات اخرى.

وقال العيداني في تصريح صحافي، إن "الظاهرة استفحلت والكثير منهم جاء من محافظات اخرى"، مشيراً الى أن "هناك بطولة الخليج وهذه الظاهرة تسيء الى هذا المحفل".

وأضاف "على القوات القوات الأمنية مكافحة ظاهرة التسول الدخيلة على المجتمع البصري ومنع المتسولين من التواجد في التقاطعات".

ومن المقرر أن تستضيف البصرة في 6 كانون الثاني المقبل بطولة كأس الخليج 25.