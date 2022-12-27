شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بيلينجهام يحدد وجهته المقبلة ويفصل الصراع بين ريال مدريد وليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، استقر على وجهته المقبلة.

ويتنافس نادي ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي، على التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن جود بيلينجهام استقر على رغبته المقبلة وهي اللعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد انسحاب نادي ليفربول الإنجليزي بعد اهتمامه بضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز.

وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد يتابع إنزو فيرنانديز منذُ فترة وأعجب به في كأس العالم، ولكن هدفهم الرئيسي كان واضحًا وهو التعاقد مع جود بيلينجهام بالفترة المقبلة".

وأضافت: "ريال مدريد على إتصال مع بيلينجهام لمدة عام وقادة النادي مخلصين معه وطلبوا منه الإنتظار وعدم التجديد مع دورتموند وقد أوفى بوعده، خاصة وأن الفريق الألماني سيسمح للاعب بالمغادرة في 30 يونيو المقبل".