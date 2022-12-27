شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي يتحدث عن الفوز أمام بورنموث ويكشف إصابة لاعبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب جراهام بوتر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن سعادته بعد فوز فريقه أمام بورنموث، بهدفين مقابل لا شيء، في الدوري الإنجليزي.

وأكد جراهام بوتر خلال تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، أن فريقه لعب كرة قدم هجومية جيدة في بعض الأحيان خلال المباراة، مشيرًا إلى أنهم استحقوا الفوز.

وتابع بشأن إصابة ريس جيمس: "لست متأكدًا من شدة الإصابة، ومن المبكر جدًا القول ذلك، ويمكنك أن ترى جودته بالملعب، إنها ضربة لنا بلا شك، وسوف نشخص حالة ريس جيمس وإصابته خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف: "الفوز خطوة للأمام بالنسبة لنا، لم نكن في أفضل حالاتنا قبل التوقف الدولي، ولكن يجب عليك استخدام فترات الراحة بأفضل ما يمكنك".

واختتم: "نقوم بتقييم واستعادة اللاعبين المصابين، وفترة التوقف استخدمناها بأفضل ما في وسعنا حتى مع عودة اللاعبين في أوقات مختلفة من المونديال".