شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعود لطريق الإنتصارات أمام بورنموث فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق فوزًا ثمينًا على مضايفه بورنموث بنتيجة 0/2، ليسجل الفريق اللندني فوزه الأول منذ الجولة التاسعة، حيث تعثر "البلوز " فى آخر 6 جوالات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعود الفريق إلى المسار الصحيح فى إطار تصحيح مسار الفريق.

وقدم نادي تشيلسي مباراة مميزة على عكس المباريات السابقة، الشئ الذي يعكس إستفادة الفريق وجهازه الفني بقيادة بوتر جراهام من فترة توقف المسابقة بسبب منافسات كأس العالم، الأمر الذي عاد على "البلوز" بالإستفادة فى تصحيح أخطاء الفريق الدفاعية وزيارة مرمي الفريق الضيف.



بوتر يعلق على عودة الإنتصارات

ومن جانبه أعرب المدرب الإنجليزي جراهام بوتر عن سعادته بفوز "البلوز" فى مواجهة الليلة، والعودة إلى طريق الإنتصارات مرة أخري، الشئ الذي يمهد للفريق العودة إلى المربع الذهبي، بجانب خروج الفريق بمكاسب عديدة ومنها إستعادة الثقة للاعبين وعودة الخط الهجومي للتسجيل مرة أخري.



ترتيب تشيلسي فى الدوري الإنجليزي!

وتمكن نادي تشيلسي من الصعود إلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 15 لقاء خاضها الفريق، بفارق 6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع وآخر أضلاع المربع الذهبي، والذي يسعي "البلوز "وراء اللحاق به.