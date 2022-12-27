انت الان تتابع خبر اعتقال امرأة أجنبية حاولت تهريب مخدرات خارج العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تتبع وضبط مواد مخدرة معدة للتهريب خارج العراق على شكل طرود بريدية تزن ٧ كيلو غرام داخل إحدى شركات (البريد السريع)".وأضافت أن "امرأة تحمل جنسية اجنبية ادخلتها بطريقة مخفية داخل مضخات ماء كبير وعلبة بلاستك"، مشيرة الى أنها "اعترفت بعد القاء القبض عليه بارسال شحنتين قبل هذه الحالة الى خارج العراق".