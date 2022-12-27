انت الان تتابع خبر رسالة دعم للأحتجاجات.. ايرانية تشارك بدورة شطرنج دولية من دون حجاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت تقارير إعلامية أن "لاعبة شطرنج إيرانية تدعى (سارة) شاركت في دورة دولية من دون ارتداء الحجاب، كرسالة دعم للأحتجاجات الاخيرة التي تشهدها العاصمة الايرانية طهران، إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي ألقت القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".وقالت المؤسستان الإخباريتان الإيرانيتان خبر وزرشي واعتماد، في تقارير أمس الاثنين، إن سارة خادم، نافست في بطولتي الشطرنج الخاطف والشطرنج السريع التابعتين للاتحاد الدولي للشطرنج، المقامتين في ألما اتا بكازاخستان دون ارتداء الحجاب.

ونشرت المؤسستان صورا تظهر اللاعبة بلا حجاب خلال الدورة فيما يبدو، ونشر خبر وزرشي صورة لها بالحجاب دون توضيح ما إذا كانت الصورة ملتقطة خلال الدورة نفسها.

ولم تنشر خادم على صفحتها بموقع إنستغرام أي تعليق على الدورة أو التقارير، ولم ترد على رسالة من رويترز عبر التطبيق تطلب تعليقا.



وخادم، المولودة في 1997 والمعروفة أيضا بسارة سادات خادم الشريعة، هي المصنفة رقم 804 عالميا، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للشطرنج. وأدرجها الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة التي أجريت بين 25 و30 من الشهر الجاري ضمن المشاركين في منافستي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف.

وشنت السلطات الإيرانية حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات التي تصفها بأنها أعمال شغب يغذيها أعداء في الخارج.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 507 محتجين قُتلوا في الاضطرابات بينهم 69 قاصرا. وأضافت أن 66 فردا من قوات الأمن قُتلوا أيضا.

ويقول مسؤولون إن ما يصل إلى 300 شخص قُتلوا من بينهم أفراد من قوات الأمن.

