شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يزاحم أرسنال على ضم نجم شاختار فى المريكاتو القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت صحيفة سكاي سبورت البريطانية عن دخول نادي مانشستر سيتي فى مفاوضات قوية خلال الساعات الأخيرة مع الجناح الأوكراني "مودريك"، نجم نادي شاختار، حيث يسعي الفريق السماوي للفوز بخدمات اللاعب الشاب فى الفترة المقبلة، فى ظل تألق اللاعب الكبير فى الموسم الحالي.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تقدم فيه أرسنال بعرض رسمي إلى نادي شاختار من اجل ضم اللاعب، مقابل 40 مليون يورو، بجانب 20 مليون يورو آخري كإمتيازات وإضافات حال تمكن اللاعب من الوصول إلى عددًا معينًا من الأهداف والمساهمات فى أول موسمين له مع الجانرز.

وأفادت التقارير أن شاختار لن يسمح برحيل نجم الفريق بسهولة فى الفترة الحالية، خاصة أنه كان قد سبق وأن رفض عرضًا من إيفرتون يقترب من 40 مليون يورو فى الصيف الماضي، الأمر الذي قد يصعب من مهمة أرسنال فى الفترة الحالية من قبول العرض الأخير، إلا إذا ما قرر رفع المقابل المادي فى الصفقة.



أرسنال يسعي لرفع قيمة الصفقة!

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يقوم نادي أرسنال برفع قيمة الصفقة إلى ما يقارب من 50 مليون يورو فى الفترة الحالية من أجل حسمها بشكل نهائي، يأتي ذلك فى ظل تمسك المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالتعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة كونه أحد العناصر الشابة والتى ينتظرها مستقبل كبير.