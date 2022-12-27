انت الان تتابع خبر الاتحادات والنقابات العراقية: جهات حكومية تعرقل مسيرة النهوض بالمجتمع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في مؤتمر، حضره مراسل السومرية، إنه "في الوقت الذي يتطلع فيه شعبنا العراقي الأبي إلى الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة الحالية وبالخصوص ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وهو الركن الأساسي في بناء الدولة، وفي الوقت ذاته نرى هناك اشخاصاً تابعين إلى جهات حكومية تسعى لعرقلة المسيرة التي ترمي إلى النهوض بمجتمعنا إلى مكانة أسمى وأجل وحيث قامت جهة أمنية تابعة إلى وزارة الداخلية بالاعتداء على محامية اثناء تأديتها عملها واحتجازها في نفس الدائرة دون أمر قضائي وهذا مخالف للقانون والأعراف والأوامر القضائية".وأضاف، أنه "من المعيب التعامل مع المواطنة العراقية بهذا الأسلوب الذي يعتبر منافياً لمبادئ حقوق الإنسان بغض النظر عن صفتها ومكانتها مما يشكل اعتداءً سافراً مما يعد سابقة خطيرة يرفضها مجتمعنا العراقي وظاهرة واضحة في استعمال العنف ضد المرأة لاسيما أن وزارة الداخلية ترفع شعار "الشرطة في خدمة الشعب" والتي ضربت لنا المثل الأعلى في التضحية للحفاظ على وحدة وأمن العراق وقدمت الكثير من الدماء الزكية حفاظاً على سلامة البلد".وتابع "لذا لم نتوقع من بعض منتسبيها هذا التصرف غير المسؤول فكان الأجدر بهم احترام المرأة العراقية وقدسيتها والتعامل مع الموضوع بمهنية عالية تعطي للمواطن صورة واضحة لاحترام سيادة القانون والكيفية التي تتعامل بها السلطات الأمنية مع المواطنين مؤكدة بذلك على حماية السلم المجتمعي".

وأردف "مما يزيد حدة المخالفة القانونية تسريب الفيديو الخاص بالموضوع قبل الانتهاء من التحقيق وهذا وحده يعد انتهاكاً للإجراءات القانونية المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة".

وأردف المجلس، أنه "في صدد الصدد عدم احترام حقوق الإنسان أيضاَ أن هناك جهات أمنية في محافظة المثنى قامت بالاعتداء على المهندسين في وزارة النفط مما يؤكد لنا عدم احترام بعض الجهات الأمنية للموظف أثناء أداء واجبه الرسمي، والذي جعلنا كممثلين لكافة الاتحادات والنقابات نستنكر هذه التعاملات غير المسؤولة".

وخاطب المجلس، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "بالإيعاز إلى منتسبي الوزارة والجهات الأمنية بالتعامل الأمثل ومحاسبة المقصرين ليكونوا عبرة لغيرهم مؤكدين على وجوب احترام المواطن والقانون الذي ينظم حياة المجتمع وأن يكون القضاء هو الفيصل في هذه القضايا آملين الا تتكرر مثل هذه الخروقات مستقبلاً والعمل الجاد لجعل بلدنا في واقع أفضل".

وضمن المؤتمر، وجهت نقيب المحاميين أحلام اللامي، عبر الخليج 365، دعوة إلى العراقيين.

اللامي وفي إطار إجابتها لسؤال طرحه مراسل السومرية، قالت "نحن نخشى بان يكون هنالك تظليلاً بقضية المحامية"، داعية "أي عراقي يتعرض لانتهاك إلى طرق أبواب النقابة مباشرة لاسترداد حقه".

