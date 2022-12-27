انت الان تتابع خبر بشرى سارة للمحاضرين وعقود الوزارات والمحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو مجلس النواب، عدي عواد، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، تابعته الخليج 365، إن "مجلس الوزراء صوت على تثبيت عقود الوزارات والمحافظات التي انجزت كلفها والتي صادقت عليها المالية".

وأضاف عواد، في منشور آخر: "المحاضرين.. سنشتاق لهذا الاسم، مبارك لنا ولكم"، في إشارة إلى موافقة مجلس الوزارة على تثبيتهم.



من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، تصويت مجلس الوزارة على تثبيت المحاضرين والاداريين.

وكتب السيد في تغريدة عبر تويتر، تابعته الخليج 365، "نُبارك لزُملائنا المُحاضرين وأسركم الكريمة التثبيت على الملاك الدائم بعد تصويت مجلس الوزراء اليوم".

وأضاف، "وعدتكم وزارة التربية بأنها ستقف معكم وتُساندكم، واليوم يتحقق مطلبكم، لتواصلوا عطاءكم في مؤسستكم ومدارسكم ومسؤولياتكم التربوية".



يذكر أن مجلس الوزراء، عقد في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.