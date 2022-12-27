انت الان تتابع خبر برشلونة يضع شروطاً للتعاقد مع موكوكو والاخير في حيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد موكوكو مع دورتموند الصيف المقبل، لذا يستطيع التفاوض والتوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "موكوكو رفض عرضا للتمديد مع دورتموند، مقابل راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة تجديد".



وأشارت إلى أن "برشلونة حريص على حسم الصفقة مجانا في الصيف المقبل، كما أن موكوكو لم يخف ميله للبارسا وأنه أحد جمهور الفريق الكتالوني".

وأوضحت أن "دورتموند يفكر في بيع موكوكو في الميركاتو الشتوي، حتى يحقق مكاسب اقتصادية، بدلا من انتقاله مجانا في الصيف المقبل إلى ناد جديد".

وكشفت "سبورت" أن "ممثلي موكوكو عرضوا هذا الخيار على برشلونة، لكن رفضه النادي الكتالوني، بسبب قانون اللعب المالي النظيف".



واشترط برشلونة على اللاعب الانتظار إلى الصيف، إذا أراد اللعب في "كامب نو"، لكن موكوكو لديه عروض أخرى من تشيلسي وليفربول وسيتعين عليه اتخاذ قرار نهائي قريبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن "برشلونة حذر أيضا ممثلي موكوكو بأنه لن يدخل في مزاد على صفقة اللاعب الألماني مع أندية البريميرليج، بسبب الوضع الاقتصادي الحالي للبارسا".