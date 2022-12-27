شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: المشروعات القومية توفر الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للمشروعات القومية الكبرى التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد ومنها المشروعات التى افتتحها بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات وفرت ملايين فرصة العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالخدمات فى مشروعات البنية التحتية خصوصا فى المحافظات.

وقال "عبد الحميد"، إن هذه المشروعات حققت طفرة كبيرة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية واكبها تحقيق إنجازات عملاقة فى شتى المجالات غيرت وجه الحياة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستجعل مصر فى غضون السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وأفريقيا.

وأعربعن ثقته التامة فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات وبما يحقق الهدف الرئاسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسى، على اهتمامه الكبير بملف الإفراج عن السلع والمستلزمات بالموانئ وذلك من أجل توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى مؤكدًا أن قدرة مصر على ايجاد حلول لهذه القضية يؤكد قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

وقال إن جميع الملفات والقضايا المهمة التى ألقى الرئيس الضوء عليها أثناء افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، لها أهميتها الكبرى فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من الفاتورة الاستيرادية مؤكدًا اهمية هذه المشروعات فى توفير فرص العمالة للشباب بمحافظة الجيزة وجميع المحافظات المجاورة.

الدولة تبنت مشروعات صناعية عدة للوصول للاكتفاء الذاتي

ويؤكد النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى القطاع الصناعى، مشيدًا بافتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية فى أبو رواش بالجيزة، والتى تعد خطوة هامة للقطاع، وسيحقق عوائد كبيرة.

وقال "أبو زيد"، فى تصريحات له، إن تدشين مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية، يدعم خطة الدولة نحو لتحقيق نهضة شاملة فى القطاع الصناعى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك الصناعات المهمة، مشيدًا بإنشاء بإطلاق 13 مصنعا جديدا داخل مجمعاتها الصناعية العملاقة فى مناطق أبورواش والفيوم والسنة، ومن ثم تأمين حياة المصريين والوفاء باحتياجات السوق المصرى من الكلور ومشتقاته لتوفير مياه شرب صحية وآمنة بكافة أنحاء الجمهورية والأسمدة الفوسفاتية بتعظيم قيمة خام الفوسفات بالإضافة إلى الغازات الطبية والصناعية وتصدير فائض الإنتاج إلى دول العالم المختلفة.

وأشاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسى على هامش افتتاح المشروعات الصناعية الضخمة اليوم، والتى جاءت كاشفة لكل ما يشغل المواطن المصرى، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، والتى بين فيها حجم الجهود التى تبذلها الدولة من أجل دعم المواطنين وتخفيف آثار تلك الأزمة عليهم، وعلى رأسها التدخل لخفض الأسعار الأساسية.

وأشار النائب شحاتة أبو زيد إلى أن الرئيس السيسى رد على كل المشككين ومثيرى الجدل بشأن قناة السويس، بالتأكيد على سيادتها المصرية، وتأكيده على أن مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، يتبع لإشراف ورقابة أجهزة الدولة.