شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "إسكان الشيوخ": نشر الوعى بجهود الإفراج عن البضائع رسالة طمأنة للشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، خاصة مع تأكيده لتغطية البنوك المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام، وأن يكون هناك متابعة إعلامية لذلك على مدار الفترة القادمة، تتسق مع رؤية القيادة السياسية الدائمة بالمكاشفة ومخاطبة الشارع بالوقائع وكافة الحقائق بإشراكه وتعريفه بما تقوم به من جهود، وذلك في إطار نشر الوعي أيضا، مشيرا إلى أن الخطوات المتوالية للإفراج عن البضائع بالموانئ سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، ويسهم فى تحقيق التوازن بالأسعار والحد من ارتفاعها وإعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه من جانب آخر بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة وهو ما ييسر على المصنعين والمستثمرين.

وأشار إلى أن إعلان الحكومة الاستعداد لإخراج بضائع خلال الـ3 أشهر المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4 – 4.5 مليارات دولار، يضمن توافر السلع بالأسواق ويلبي احتياجات المواطن، خاصة وأن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، مشددا أن ما نشهده اليوم من افتتاحات بمجمع الصناعات الكيماوية، يستكمل جهود القيادة السياسية ومساعيها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق من المنتجات الاستراتيجية، لاسيما وأن التغيرات العالمية المتلاحقة فرضت حالة من عدم الاستقرار وجعلت جميع الدول تتيقن من أنه لا سبيل سواء الاعتماد على الذات وتعظيم المنتج المحلي وهو ما تصر القيادة السياسية على العمل فيه من خلال المشروعات القومية التي تخرج للنور يوما بعد يوم لتكون قيمة المضافة للإنتاج الوطني وتخفض من فاتورة الواردات وتزيد من فرص العمل.

وتطرق "جمعة" إلى أهمية حديث الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يمثل إحدى القضايا الشائكة التي تهم قطاع كبير من الشارع المصري، وترتبط بشكل وثيق بالأسر المصرية، معتبرا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي يبعث بدلالة حرصه على خروجه بقانون مرضي لكافة أطراف العلاقة من خلال الاستماع لكافة الأطراف، ويضمن المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، وأن يتضمن نصوص تضع حلول جذرية للمشكلات التي تؤرق المواطنين وتؤثر على ترابط الأسرة، وتسهم في الإسراع بحسم النزاعات القضائية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي عكست حرصه على مستقبل أبناء مصر وضمان حياة كريمة بين أفراد الأسرة والتي يكون لها تأثير مباشر على المجتمع وسلامه، منوها إلى أهمية ما دعا له الرئيس السيسي فى التدقيق بالكشف الطبي قبل الزواج لحفظ مستقبل ابنائنا وإنشاء صندوق لرعايتهم، مشددا أن كلمة الرئيس اليوم أبرزت حرصه على دخول الإنتاج المحلي في كافة المستلزمات التي لا غنى عنها وتحمل فارق الأسعار في الخدمات المقدمة لتخفيف العب عن المواطن ومنها أسعار الكهرباء وما يتعلق بمدخلات الزراعة وغيرها.