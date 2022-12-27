شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. نيوكاسل يرصد التعاقد مع جورجينيو فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحفية "ديلي ميل" البريطانية أن نادي نيوكاسل مهتمًا بالتعاقد مع النجم الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع "البلوز" فى الصيف المقبل، فى الوقت الذي يرفض فيه محاولات التجديد التى يظهرها الفريق اللندني للاعب طيلة الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الراتب السنوي الضخم الذي سيتقاضاه اللاعب داخل نيوكاسل يسهل من إجراءات الصفقة بصورة كبيرة، لا سيما أن اللاعب يمتلك من العمر 31 عامًا، كما أنه لا يمتلك أي فرصة فى الإنتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبري بعقد طويل الأمد فى المرحلة المقبلة.



برشلونة يتراجع عن صفقة جورجينيو

وأشارت العديد من التقارير أن برشلونة قد تراجع بشكل نهائي عن إتمام إتفاقه مع جورجينيو، على الرغم أن اللاعب كان ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الكتالوني، إلا أن تذبذب مستوي اللاعب فى الآونة الأخيرة ساهم فى خروج اللاعب من حسابات البلوجرانا، بجانب سن اللاعب المتقدم وراتبه الضخم الذي يتقاضاه.



موقف تشيلسي من رحيل جورجينيو

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن مسئولي نادي تشيلسي سيرصدون محاولة أخيرة مع اللاعب خلال الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب يعد أحد ركائز الفريق الأساسية، وأن رحيله سيعد بمثابة الخسارة الكبيرة التى ستؤثر بالسلب على مسيرة الفريق فى الموسم المقبل.