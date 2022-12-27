شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن حديث الرئيس حول "الأحوال الشخصية": حماية من مخاطر التفكك الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بالمكاشفة مع الشعب المصرى وذلك بما حمله من رسائل طمأنينة للمواطنين على أكثر من مستوى، وأولها مطالبته للجهات التنفيذية بالدولة على ضرورة مخاطبة الرأى العام، والتعريف بالحقائق وطبيعة المشروعات التى تقوم بها الدولة والتى يمكن أن توفر مليارات الدولارات على الدولة على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن الرئيس تطرق لجانب مهم هنا وهو عامل الوقت والذى تتطلب ضرورة التعريف والتواصل الدائم مع المواطنين فى الوقت المناسب وعدم ترك المجال مفتوح لقيام البعض ببث الفتنة أو تداول شائعات تنل من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن حديث الرئيس بشأن صندوق قناة السويس، يبرز حرصه على المصارحة الدائمة مع المواطن المصرى وتعريفه بوقائع الأمور، إيمانا بحقه فى المعرفة، مشيرا إلى أن الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تأمين وتنمية ثروة مهمة من ثروات مصر وهى قناة السويس وتوفير مورد لها دائم يحميها من تأثيرات أى تقلبات عالمية، مؤكدا أن حديثه بشأن قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة يؤكد أن الرئيس دائما ما يكون راعى لابنائه من المصريين وسند للأسرة المصرية بالحماية من تبعات التفكك الأسرى، ليكون ذلك الصندوق درع حامى لهم حال حدوث أوقات حرجة تجابه الأسرة ويحمى الأطفال من تبعات الانفصال أو امتناع الأزواج عن سداد النفقات، فضلا عن مخاطبته للتجار فى أهمية مراعاة عدم رفع الأسعار فى ظل الأوقات العصيبة والتى تتطلب المساندة والتكاتف من الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيه الرئيس السيسى فى الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق واستكمال ما قامت به الحكومة خلال الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجارى، بالإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة فى الموانئ والتى تمثل السلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية أولوية فيها، مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من جهود تسهم فى الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى ورفع كفاءة جودة المنتج المحلى حيث أثمرت التداعيات العالمية عن وجود مشاكل فى سلاسل الإمداد وعدم استقرار فى عملية التعاقدات وهو ما يعنى أن تلك المشروعات التى نشهدها يوما بعد يوم تسهم فى تأمين احتياجات المصريين والقطاعات الحيوية بالدولة لمواصلة عملها.