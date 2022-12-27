شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بتشكيل لجنة لوضع الوصف الوظيفى للصيادلة الإكلينيكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن: "إعادة الوصف الوظيفى للصيدلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية وذلك بحضور ممثلى وزارة الصحة والتعليم العالى.

وأوضح النائب محمد الشيخ مقدم الاقتراح برغبة أنه بعد إصدار القانون 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء وما نتج عنها من انتقال كافة صلاحيات أى اختصاص للدواء من وزارة الصحة إلى هيئة الدواء وبعد التطور فى نظام التعليم الصيدلى فى مصر بعد تغيير النظام التعليمى ليحل نظام الفارم دى بدلًا من البكالوريوس الصيدلى وتم استحداث نظام التخصص فى الصيدلة لمواكبة دول العالم، فأصبح هناك الصيدلى الاكلينيكى المتخصص فى الرعاية المركزة والصيدلى المتخصص فى التغذية العلاجية وصيدلى مكافحة العدوى وصيدلى الرقابة على العهد وغيره فى المجالات المختلفة، وبالتالى أصبح هناك حاجة ملحة للوقوف على التوصيف الوظيفى للصيادلة بكل دقة فى كلا من الوزارة والهيئة لتحديد مهام عملهم بكل دقة وللاستفادة القصوى من تلك الكوادر البشرية.

وطالب النائب محمد الشيخ، بإعادة الوصف الوظيفى للصيدلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرى بما يواكب التطور العالم.

وأوضح ممثلو الحكومة أنه الوضع الحالى لتخصصات الصيادلة أصبح فيه تمدد كبير حيث وصل إلى 13 تخصصا ويتم الآن دراسته فى الزمالة الأمريكية لتطوير التخصصات الصيدلانية، علمًا بأن تخصص الصيدلى الإكلينيكى له دور كبير وهام فى المستشفيات من حيث تحضير الدواء بالجرعات المناسبة، مما يسفر عنه الحفاظ على صحة المرضى وعدم اهدار الدواء والتوفير المادى للدولة.

وأشار ممثل الحكومة إلى، أن اتجاه كافة دول العالم نحو التحول إلى خريجى الصيادلة الإكلينيكية فقط، وحاليًا تعمل الدولة على التوجه لتخصص الصيدلى الإكلينيكى بما يواكب التطور الطبى العالمى.

فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تشكيل لجنة تنسيقية بين قطاعات الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات والتنظيم والإدارة والنقابات العامة والمجتمع المدنى للخروج بتصور نهائى للوصف الوظيفى لكافة التخصصات.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تنسيقية من القطاعات المختلفة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع الوصف الوظيفى للصيادلة الإكلينيكية خلال شهر من تاريخه.