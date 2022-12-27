شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي للتعاقد مع نجم أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، العمل خلال الفترة الأخيرة على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية في المريكاتو الشتوي القادم، من أجل تدعيم صفوفهم.

صراع بين تشيلسي وآرسنال للتعاقد مع جواو فيليكس

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، عن مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، الذي تأثر مؤخرًا في الفريق بسبب علاقته مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الاتليتي.

وأكدت التقارير على أن هناك تنافس بين كل من أرسنال وتشيلسي في إنجلترا على ضم جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في يناير المقبل، حيث يبحث اللاعب عن فريق الدوري الإنجليزي.

ويهدف أتلتيكو مدريد ف حصد 8 ملايين يورو من خلال تلك الإعارة، بينما يدفع النادي الإنجليزي راتب اللاعب البرتغالي بالكامل.

ويعتبر تشيلسي الطرف الأبرز في تلك الصفقة، حيث يركز أرسنال على أهداف أخرى في سوق الانتقالات، ليبتعد عن تلك المنافسة أمام جاره اللندني.

وانتقال اللاعب إلى تشيلسي سيساعد الطراف الثلاثة، حيث يحتاج فيليكس إلى بيئة لعب دون توتر مع المدرب، يسعى أتلتيكو مدريد إلى تخفيض سقف الرواتب ويحتاج النادي اللندني إلى جناح هداف.