27 ديسمبر , 2022 بر الصين الرئيسي يسجل وفاة واحدة جديدة بمرض كوفيد-19 (أ ف ب). قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت وفاة واحدة جديدة في البر الرئيسي بمرض كوفيد-19 في 26 ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بعدم تسجيل أي وفيات في اليوم السابق. وزادت حصيلة الوفيات إلى 5242.

كانت هذه تفاصيل خبر بر الصين الرئيسي يسجل وفاة واحدة جديدة بمرض كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.