انت الان تتابع خبر كربلاء: لمسات حقيقية للحكومة المحلية في إنشاء مشاريع استراتيجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت الأمطار التي هطلت على محافظة كربلاء لمسات الحكومة المحلية في إنجاز المشاريع الخدمية، فيما أشاد الأهالي بتلك المشاريع والتي أعطت صورة جميلة في تطوير المحافظة.

رغم هطول كميات كبيرة من الأمطار على محافظة كربلاء إلا أن المشاريع التي نفّذت من قبل الحكومة المحلية كانت واضحة في وضع لمسات حقيقية في إنشاء مشاريع استراتيجية خدمت المحافظة خاصة في أحياء مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها.

أهالي كربلاء أشادوا بتلك المشاريع والتي تمثّلت في إنجاز شوارع جديدة في جميع أرجاء المحافظة ما أعطى صورة جميلة في تطوير المحافظة من الناحية العمرانية.

هكذا تغيّرت ملامح كربلاء بعد أن شهدت نهضة عمرانية في أغلب أرجاء المحافظة وسط مطالبات شعبية لإكمال بقية المشاريع الحيوية.