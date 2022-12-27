جملة من المفاوضات تجري بين بغداد واربيل دون أي إتفاق يذكر

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بغداد - ياسين صفوان - جملة من المفاوضات جرت بين بغداد واربيل دون اي اتفاق يذكر في ما يخصّ الملفات العالقة، وسط تسريبات تشير الى أنّ الاطار التنسيقي قطع على نفسه وعودا بتنفيذ شروط اربيل كافة.

سلسلة المفاوضات الاخيرة بين المركز والاقليم لم تاتِ بشيء جديد على الصعيد السياسي فكل شيء مازال على وضعه، وفود تاتي واخرى تذهب والاتفاق غائب، لكن وبحسب مراقبين فإنّ هدوء اربيل ربما تسبقه عاصفة من العيار الثقيل.

فيما تتحدث تسريبات عن وعود قطعها الاطار التنسيقي على نفسه بتنفيذ الشروط الكردية بما فيها التنازل عن المناطق المتنازع عليها، متابعون أشاروا الى أنّ الاقليم حصل على ضمانات أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.

سلسلة المفاوضات الكردية تأتي في وقت يعيش فيه المكوّن أزمة سياسية داخلية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وسط تهديد الأخير بسحب مسؤوليه من حكومة الإقليم.