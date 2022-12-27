رئيس "حقوق إنسان النواب": مصر عملت على جودة الرعاية الصحية لكل المناطق

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة عين شمس ندوة «دور الشباب فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر عملت على توحيد جودة الرعاية الصحية لكل المناطق، وكذلك الخدمات المرفقية وجودة التعليم وهو ما حددته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف النائب طارق رضوان، أن تصنيف مصر فى جودة الطرق تحسن من الترتيب 128 على مستوى العالم ل28 حاليًا، مؤكدًا أن حجم التحديات اللى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية قادرة على هدم قارات وليس دول: "مصر لديها خطط واضحة وإطار متكامل لمواجهة كافة التحديات".

وأكد أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الرعاية الصحية أو الجودة فى التعليم لكن تشتمل أيضا السياسية، وتسلتزم تناغم فى مختلف المحاور، موضحًا أنها تعنى أن الإنسان عليه واجبات تجاه وطنه.

ودعا الطلاب لزيارة المجلس لعقد حوار مجتمعى حول الناحية التشريعية لتعليم وتثقيف الطلاب بكل ما يتم فى العملية النيابية ولجنة حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصر لديها إرث ثقافى وعادات وتقاليد مهمة وتختلف عن دول إقليمية ودولية.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن المجلس الأعلى للجامعات أضاف مقررات القضايا المجتمعية ومنها حقوق الإنسان والتغير المناخى والمشكلة السكانية كمتطلبات تخرج من الجامعة.

وأضاف الدكتور محمود المتينى، أن الجامعة حريصة على تنظيم العديد من الندوات التى تسهم فى تثقيف الطلاب، بجانب المحاضرات التعليمية.