شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "حماة الوطن" بالمنيا تعقد برتوكولات صحية تخفيفا على كاهل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانة حزب حماة الوطن بمركز سمالوط تنظيم معارض لتوفير السلع الغذائية،وعقد بروتوكولات مع مستشفيات لإجراء التحليل الطبية وعمل الجراحات العاجلة، ضمن برامج أمانات الأحزاب بمحافظة المنيا لتخفيف الأعباء المواطنين من أبناء المحافظة.

قال محمد خلاف أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالمنيا، إن أمانة الحزب بمركز سمالوط بدأت فى العمل المجتمعى من خلال عمل شوادر للسلع الضرورية بأسعار مخفضة لمنع استغلال جشع التجار كما بدأ الحزب فى عقد عدد من البرتوكولات العلاجية مع عدد من الموسسات العلاجية التى تحظى بالثقة لدى المواطن بالمركز.

وأشار خلاف إلى أنه تم إنهاء أحد هذه الاتفاقات مع مستشفى الراعى الصالح بمركز سمالوط والتى تعد من أهم الصروح العلاجية بالمركز حيث تم الاتفاق على عمل تخفيضات لحاملى كارنية حزب حماة وطن منها تخفيض قيمة الكشف 20%على العيادات الخارجية وخصم 10%على الأشعة وخصم 20%على الجراحات وهذا يعد عمل فريد من نوعه.

وفى نفس السياق افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتعاون مع إدارة التموين منفذًا ثابتًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بجوار موقف المنيا بسمالوط، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما تفقد أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، من أجل الوقوف على مدى انتظام وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية بالمعرض بالإضافة للمتابعة المستمرة والتأكد من الالتزام بالأسعار والعمل على حل أية معوقات.