رؤساء الغرف التجارية يلتقون وزير الصناعة ويؤكدون توفير السلع بأسعار مناسبة

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القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية فى المحافظات، تناول مناقشة سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، والتأكيد على وجود وفرة فى السلع والمنتجات فى الأسواق.

وقال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعضو مجلس النواب، أن اللقاء مع وزير التجارة والصناعة، تناول مناقشة سبل توفير كافة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة وبقيمتها الحقيقية لمواجهة أى محاولات للتلاعب فى أسعار السلع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحرص دائما على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع والمنتجات، وبفضل توجيهات القيادة السياسية لم يحدث نقص أى سلع فى الأسواق رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن هناك توجيهات حازمة وصارمة من القيادة السياسية بالتصدى بكل قوة لأى تلاعب أو تجاوزات فى أسعار السلع والمنتجات أو إخفائها لضبط الأسعار والأسواق وحماية المواطنين.

وأضاف عثمان، أن وزير التجارة والصناعة أكد فى لقاءه مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة فى المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أى زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة فى ظل التيسيرات التى قدمتها الحكومة والبنك المركزى للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجارى وحتى اليوم، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع: الوزير أشار خلال اللقاء مع رؤساء الغرف التجارية إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتبكير عقد معارض "أهلا رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل فى كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذى يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض والتى ستشمل كافة محافظات الجمهورية، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذى سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التى ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين فى كافة ربوع مصر.