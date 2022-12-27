27 ديسمبر , 2022
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة والفيضانات في الفلبين إلى 13 (أ ف ب).
قالت السلطات اليوم الثلاثاء إن حصيلة قتلى أمطار يوم عيد الميلاد في جنوب الفلبين زادت إلى 13، بينما لا يزال البحث مستمراً عن 23 في عداد المفقودين مع بدء انحسار مياه الفيضانات.
وذكرت وكالة مكافحة الكوارث أن معظم الوفيات حدثت بسبب الغرق جراء السيول بعد يومين من الأمطار الغزيرة التي أفسدت احتفالات عيد الميلاد وأجبرت أكثر من 45 ألف شخص على اللجوء لمراكز إيواء.
وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي خفر السواحل والشرطة ورجال الإطفاء وهم يخوضون وسط مياه الفيضانات المرتفعة وينقلون السكان من مناطق تعرضت لانهيارات أرضية.
وقال كارمليتو هيراي رئيس وكالة مكافحة الكوارث في بلدة كلارين في إقليم ميساميس أوتشيدنتال لإذاعة (دي.زد.بي.بي) إن عمليات الإنقاذ مستمرة في حين يجري تقييم وضع المحاصيل الزراعية.
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