انت الان تتابع خبر "تفكك الاتحاد الأوروبي".. مسؤول روسي ينشر توقعات مستقبلية لعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار ميدفيديف إلى أن "أسعار الطاقة قد تصل في عام 2023 إلى 150 دولارًا للنفط ونحو 5000 دولار للغاز".

وتوقع ميدفيديف أن بريطانيا يمكن أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سوف يتفكك الاتحاد ويلغي تداول العملة الأوروبية الموحدة، بالإضافة إلى ذلك، قد تتغير الخريطة السياسية للمنطقة أيضًا. هكذا، قد تستولي بولندا والمجر على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، وستختفي أوكرانيا من الوجود.



كتب ميدفيديف: "تشكيل الرايخ الرابع على أساس ألمانيا وتوابعها (بولندا ودول البلطيق وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية كييف وغيرها من المنبوذين) في هذه الحالة، يمكن للدولة الجديدة أن تخوض حربًا مع فرنسا.