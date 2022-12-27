انت الان تتابع خبر بعد الجدل الكبير.. درجال يصدر توجيهات جديدة بشأن إنارة ملعب الميناء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442438-638077327497089612.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2022-12-27 | 11:10
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الخليج 365 - رياضة
أصدر رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات خلال اجتماعه مع الشركة المنفذة لملعب الميناء بشأن رداءة الانارة.
أصدر رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات خلال اجتماعه مع الشركة المنفذة لملعب الميناء بشأن رداءة الانارة.