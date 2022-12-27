بعد الجدل الكبير.. درجال يصدر توجيهات جديدة بشأن إنارة ملعب الميناء

أصدر رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات خلال اجتماعه مع الشركة المنفذة لملعب الميناء بشأن رداءة الانارة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012