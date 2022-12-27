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بعد الجدل الكبير.. درجال يصدر توجيهات جديدة بشأن إنارة ملعب الميناء

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442438-638077327497089612.jpg
خليجي 25

2022-12-27 | 11:10

بعد الجدل الكبير.. درجال يصدر توجيهات جديدة بشأن إنارة ملعب الميناء

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2,091 مشاهدة

الخليج 365 -

أصدر رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات خلال اجتماعه مع الشركة المنفذة لملعب الميناء بشأن رداءة الانارة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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