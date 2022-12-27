بينها إبعاد نيمار.. مبابي يحدد شروط للبقاء في باريس سان جيرمان

الخليج 365 – رياضة

كشفت تقارير صحفية عن شروط النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من أجل البقاء داخل جدران باريس سان جيرمان، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة اللاعب في الرحيل.

