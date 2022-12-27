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بينها إبعاد نيمار.. مبابي يحدد شروط للبقاء في باريس سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442434-638077314064598417.jpg

2022-12-27 | 10:39

بينها إبعاد نيمار.. مبابي يحدد شروط للبقاء في باريس سان جيرمان

1,581 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
كشفت تقارير صحفية عن شروط النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من أجل البقاء داخل جدران باريس سان جيرمان، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة اللاعب في الرحيل.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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