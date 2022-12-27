انت الان تتابع خبر بينها إبعاد نيمار.. مبابي يحدد شروط للبقاء في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442434-638077314064598417.jpg
كشفت تقارير صحفية عن شروط النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من أجل البقاء داخل جدران باريس سان جيرمان، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة اللاعب في الرحيل.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-27 | 10:39
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الخليج 365 – رياضة
كشفت تقارير صحفية عن شروط النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من أجل البقاء داخل جدران باريس سان جيرمان، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة اللاعب في الرحيل.
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