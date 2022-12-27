بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع بناية محكمة الأحوال الشخصية في الكوت.



وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس محكمة استئناف واسط محمد حنظل عزيز الشمري وضع الحجر الأساس لمشروع بناية محكمة الأحوال الشخصية في الكوت في رئاسة محكمة استئناف واسط بحضور عدد من القضاة، وكذلك المحافظ وقائد شرطة المحافظة".

وأضاف أن "الجهة المنفذة للمشروع هي شركة أبناء واسط للمقاولات العامة المحدودة".