شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": تصريحات الرئيس السيسى تؤكد عدم تخلى الدولة عن مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات القومية تساعد الدولة المصرية علي امتلاك القوة الشاملة.

وأشارت "الجمال" فى تصريحات اليوم، إلى أن ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من تصريحات سواء متعلقة بشأن الأسعار أو أزمة الدولار تؤكد للجميع أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى لن تتخلي عن مواطنيها، وأن تعمل من أجل التقليل من تداعيات الأزمة العالمية.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن حديث الرئيس السيسى خلال افتتاحمصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، بمثابة حديث المصارحة والمكاشفة، مشيرة إلي أن افتتاح مثل هذه المشروعات القومية يساعد في إيقاف نزيف العملة الصعبة، ويضع مصر ويدفع عجلة الاقتصاد المصرى، كما أن هذه المشروعات حلقة فى استمرار سلسة للمشروعات القومية التي نفذتها مصر مؤخرًا، خصوصًا وأن هذا المصنع هو هام وضرورة بالنسبة لمعايرة مياه الشرب.

كما أشادت بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة إن هذا القانون يشغل الكثير من مصريين وتصريحات الرئيس السيسى بمثابة رسائل طمأنة".