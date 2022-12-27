شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. أرسنال يرصد التعاقد مع جناح شاختار خلال المريكاتو الشتوي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال أصبح قريبًا من التعاقد مع نجم نادي شاختار الألماني ميخايلو مودريتك خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث أن مسئولي" الجانرز " رصد مبلغ مالي يقترب من 40 مليون يورو بجانب 20مليون يورو آخري إضافات.

وأفادت التقارير أن شاختار لن يسمح برحيل نجم الفريق بسهولة فى الفترة الحالية، خاصة أنه كان قد سبق وأن رفض عرضًا من إيفرتون يقترب من 40 مليون يورو فى الصيف الماضي، الأمر الذي قد يصعب من مهمة أرسنال فى الفترة الحالية من قبول العرض الأخير، إلا إذا ما قرر رفع المقابل المادي فى الصفقة.



أرسنال يسعي لرفع قيمة الصفقة!

وأفادت التقارير الصحفية أن نادي أرسنال قد يقوم برفع قيمة الصفقة إلى ما يقارب من 50 مليون يورو فى الفترة الحالية من أجل حسمها بشكل نهائي، يأتي ذلك فى ظل تمسك المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالتعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة كونه أحد العناصر الشابة والتى ينتظرها مستقبل كبير.



موقف مودريك من عرض أرسنال!

ومن جانبه يرحب مودريك بالإنتقال إلى أرسنال فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق الإنجليزي أحد أندية القمة فى الدوري الإنجليزي والذي يسير بخطي ثايتة هذا الموسم، بجانب أن خطوة إنتقاله فقط إلى البيرميرليج ستضيف له الكثير فى مسيرته الإحترافة، لا سيما أنه يمتلك 21 عامًا فقط.