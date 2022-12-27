8 قتلى بهجوم لتنظيم «داعش» على سجن في الرقة

26 ديسمبر , 2022
عناصر من تنظيم «داعش» (أرشيفية - أ ف ب)
قتل 6 مقاتلين أكراد وعنصران من تنظيم «داعش»، اليوم (الإثنين)، جراء هجوم فاشل شنه عناصر التنظيم المتطرف على مقرات أمنية، بينها سجن في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، إن من بين القتلى 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، «في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم (داعش) على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة».
وأضاف المرصد، أن «القوى الأمنية التابعة لـ(قسد/ قوات سوريا الديمقراطية) أحبطت عملية» الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم.
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