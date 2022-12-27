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المالية تصدر التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف لكافة الوزارات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب احكام المادة (١٣ - اولاَ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( ٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل، ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني ٢٠٢٣".

وأضاف البيان، ان "تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف ١٢/١ لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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