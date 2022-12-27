انت الان تتابع خبر المالية تصدر التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف لكافة الوزارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب احكام المادة (١٣ - اولاَ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( ٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل، ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني ٢٠٢٣".وأضاف البيان، ان "تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف ١٢/١ لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣".