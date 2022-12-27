انت الان تتابع خبر بالصور.. مئات الزائرين يحيّون ذكرى استشهاد الزهراء (ع) في النجف والان مع التفاصيل

وحصلت الخليج 365، على صور وثقت مشاهد من مراسيم احياء ذكرى الاستشهاد.

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا إن "مئات الزائرين توافدوا إلى محافظة النجف الأشرف، لإحياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في ظل استنفار خدمي وأمني".

وعزى زعيم التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، قائلاً إن السيدة الزهراء "إشراقة عصمة بددت الظلمات، فلها ولأبيها ولبعلها وبنيها وللنور المستودع خلق الله الخلق وميز بين الحق والباطل، فأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وسجد الساجدون لله خشوعا، وشكر الشاكرون لله خضوعاً".

وكانت كل من محافظات ذي قار وواسط وبابل والديوانية والنجف الأشرف والمثنى وكربلاء المقدسة، قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).