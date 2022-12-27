انت الان تتابع خبر اول رد من سلوم حداد بعد انتشار شائعات وفاته (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب سلوم حداد تعليقا على حسابه عبر فايسبوك جاء فيه: "تداول في الساعات الماضية خبر عن وفاتي وأن أنفي جميع الأخبار المنشورة عن وفاتي وانا بخير وصحة جيدة أشكركم جميعا".‎وبعد إعلان التوضيح، أحدثت الشائعة غضبا كبيرا عند الجمهور، وهاجموا من ألفها وتداولها دون مراعاة لشعور الفنان السوري ومقرّبيه ومحبيه، فيما أكد آخرون أن أبرز مساوئ مواقع التواصل هي انتشار شائعات الوفاة بكثرة.‎وعادة ما يتم الترويج لوفيات النجوم، والتي تحظى بتفاعل كبير عند الجمهور، لكن يتم نفيها في كل مرة، وكان أبرز من تعرضوا لمثل هذه الشائعات الممثلين السوريين دريد لحام وياسر العظمة، والممثل المصري عادل إمام، وغيرهم الكثير.

‎وكانت نقابة الفنانين السوريين قد نفت وفاة سلوم حداد، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل: "الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير وكل ما يقال حول الزميل فهو إشاعة".

وطالبت النقابة "بعدم تداول أي خبر إذا لم يكن صادرا ‎من نقابة الفنانين.

- من هوة سلوم حداد

الممثل سلوم حداد من مواليد مدينة حلب عام 1953، وهو من أصل أرمني، ويُعد من أبرز الممثلين السوريين وأسهم في الكثير من الأدوار التاريخية، يُعرف بلقب" فارس الدراما العربية".

تخرج حداد في كلية الفنون الجميلة في دمشق، وانضم إلى"نقابة الفنانين السوريين" عام 1980.

عمل خلال مسيرته الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون، ومن أهم الأعمال التي قام بأدائها كان مسلسل "الزير سالم".

وحصل خلال مسيرته الفنية على عدة جوائز أهمها: جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل" رسائل الحب والحرب"، من مهرجان الخليج للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في دورته العاشرة.

وجائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل "الدوامة" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي في دورته الخامسة عشرة.

