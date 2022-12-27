انت الان تتابع خبر رسول: السوداني أصدر أمراً بمسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في مؤتمر صحفي، إن "الشهر الماضي شهد الكثير من الأحداث والفعاليات التي تضمنت توطيد العلاقات الدولية ومتابعة الأمور الفنية، وخاصة الاحتفالات الكبيرة بيوم النصر والاستعداد لبطولة خليجي 25"، مبيناً أن "ذكرى تأسيس الجيش العراقي الثانية بعد المئة وافتتاح خليجي 25 في البصرة سيكونان بنفس اليوم".ورحب رسول بـ"كل الدول العربية والخليجية"، لافتاً الى أن "هذه البطولة توصل رسالة بأن العراق ينعم بالاستقرار".

وتابع أن "أهم نشاطات القائد العام للقوات المسلحة هو الاجتماع بالجهد الخدمي والهندسي، وهناك جهد كبير لوزارة الدفاع والحشد الشعبي، مع الاطلاع ميدانيا على استعدادات بطولة خليجي 25".

وحول نظام البديل، أكد رسول أن "وزير الدفاع أكد على المضي بنظام البديل".

وبين رسول ان "القائد العام أصدر خلال اجتماع الامن الوزاري امرا بمسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وايران من قبل القوات العراقية ودعمها لوجستيا"، لافتا الى "الاستمرار في بناء قدرات القوات المسلحة".



وتابع رسول "نأمل من مجلس النواب تخصيص الاموال الى وزارة الدفاع ضمن الموازنة من اجل زيادة قدرات القوات المسلحة".