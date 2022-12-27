انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يطلق رابط التقديم لتعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، ولغرض المباشرة بتعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، أطلق مجلس الخدمة العامة الاتحادي استمارة التقديم على الدرجات المخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والمستحدثة من قِبل وزارة المالية والواردة الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب كتابهم بالعدد ( 74219 ) في 23/12/2022".



ودعا مجلس الخدمة الاتحادي، "الذوات المشمولين بالقانونين الآنفي الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، والمبلغين بعدم وجود قيد يمنعهم من التعيين، وفقا لنتائج التقاطع الوظيفي التي أقرّها ديوان الرقابة المالية، الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في أعلاه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني (أضغط هنا)، و بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق27 كانون الأول 2022 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين 16 كانون الثاني 2023".



وتابع، "على أن يُرفق مع الطلب الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس جميعها ".