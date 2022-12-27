انت الان تتابع خبر بعد تدهور حالته الصحية.. البرازيل تحضر نعشاً ذهبياً لبيليه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم نفي ابنة بيليه شائعات وفاة نجم سانتوس، لكنها اعترفت بأنه لا يزال يحارب السرطان.وفي هذه الأثناء، أفاد الأطباء أن بطل العالم في ثلاث نسخ مونديالية، يعاني من تطور أورام سرطانية، ويحتاج إلى رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي.ودخل بيليه أحد مستشفيات ساوباولو، في 29 تشرين الثاني الماضي، بعد إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون.

وكشفت صحيفة "فولها دي ساو باولو" في المقابل، نهاية الأسبوع الماضي، أن بيليه لا يتجاوب مع العلاج الكيميائي، وأنه لا يقدم أي إضافة للمريض، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية المركزة.

وبينما يقاتل بيليه من أجل الحياة، تقوم الحكومة بالتنسيق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي سانتوس، من أجل الاستعداد للساعات التي تلي الإعلان عن وفاة بيليه.

حيث أعد نادي سانتوس خيمة ضخمة في ملعبه استعدادا لجنازة بيليه، بالإضافة إلى نعش ذهبي، وضعت عليه الكثير من الصور لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

وقضي بيليه مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.

وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.