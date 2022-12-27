شكرا لقرائتكم خبر عن آندهوفن الهولندي يعلن عن توصله لإتفاق مع ليفربول بشأن "كودي جاكبو" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي آندهوفن الهولندي عن توصله لإتفاق شبه نهائي مع مسئولي ليفربول حول إنتقال مهاجم الفريق كودي جاكبو إلى "الريدز" فى المريكاتز الشتوي القادم، كأولي صفقات الفريق الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية، مشيرة إلى أن الإتفاق الماضي حول الصفقة تم، والذي من المتوقع أن تكون لمدة 6 مواسم مقبلة.

وأشار الصحفي الشهير فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات أن قيمة الصفقة تقترب إلى 37 مليون جنيه إسترليني، بجانب 13 مليون جنيه إسترليني آخر كحوافز ومتغيرات، حال تحقيق اللاعب لأرقام معينة مع ليفربول وتألقه مع الفريق فى الفترة القادمة.



اليونايتد يخسر صراع جاكبو!

وأضافت بعض التقارير أن اليونايتد كان مهتمًا بالتعاقد مع جاكبو فى الفترة السابقة من الصيف الماضي، إلى أن تباطئ مسئولي الشياطين الحمر ساهم فى ضياع الصفقة على الفريق، الشئ الذي أثار غضب المدرب الهولندي تين هاج، والذي أكد فى أكثر من مناسبة عن رغبته فى التعاقد مع مهاجم جديد.



جاكبو رحب بالإنتقال إلى اليونايتد ولكن!

وفجرت بعض التقارير مفاجأة قوية عن موافقة جاكبو الإنتقال إلى اليونايتد فى وقت سابق قبل إتمام تعاقده مع ليفربول الأخير، ولكن توقف المفاوضات والصفقة بشكل مفاجئ أدي إلى فشلها، مشيرة إلى رغبة اللاعب فى الإنتقال الشديد إلى الدوري الإنجليزي وسعادته بالخطوة المقبلة.